Covid, scende il numero dei positivi e scende l'occupazione dei posti letto in ospedale

PERUGIA - Ancora un calo per gli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora sono 17.009, cioè 311 in meno pari

all'1,8 per cento. Il calo risulta comunque meno marcato rispetto a quello registrato martedì. Crescono a 214, da 212, i ricoverati in ospedale ma scendono a 9, da 11, i posti occupati nelle terapie intensive, e si registrano altre cinque vittime. Lo riporta il sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 1.604 nuovi positivi, più 27 per cento rispetto a martedì, e 1.910 guariti. In calo dell'1,8

per cento le persone in isolamento. Sono stati analizzati 3.640 tamponi e 9.240 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 12,4 per cento (era 7,9 martedì e 11,79 lo stesso giorno della scorsa settimana).

Intanto Agenas certifica che nei reparti ordinari la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid-19 scende al 28% a livello nazionale (-1%). L'occupazione anche Umbria scende al 30 per cento: meno 3 per cento.