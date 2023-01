Covid, scende il numero dei positivi: meno 16,3 per cento nell'ultima settimana

PERUGIA - Il numero dei ricoverati Covid in Umbria segna una diminuzione del 3,3 per cento nell'ultima settimana: ora 152, 86 in area medica dedicata e 62 negli altri reparti e quattro (meno 33,3 per cento) negli spazi di rianimazione. Queste cifre emergono dai dati sul sito della Regione. In calo anche gli attualmente positivi, meno 16,3 per cento nell'ultima settimana e 2.437 alla data del 20 gennaio. Sono in aumento dello 0,1 per cento, sempre nell'ultima settimana, anche i tamponi, antigenici e molecolari registrati. I dati evidenziano come la pandemia in questa fase risulti sotto controllo.