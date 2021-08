Covid, scende il numero dei positivi: 158 guariti in un giorno

Sabato 21 Agosto 2021, 18:19

PERUGIA - Prosegue il calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria: sono 2009 secondo i dati della

Regione aggiornati al 21 agosto, 58 in meno di venerdì.

I nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore sono 100 e 158 i guariti. Non si regitrano vittime e c'è un

ricoverato in più: ora 57, quattro dei quali (dato invariato), in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 6.484 test (4.640 antigenici e 1.844 tamponi molecolari). Il tasso di positività totale è pari a 1,54 per cento.

«La curva dei contagi, come avevamo anticipato due settimane fa, sembra aver raggiunto un punto di massimo (persino in anticipo sul resto dell'Italia). Se questo comportamento verrà confermato allora ci avviamo alla fine della quarta ondata», è questa la valutazione del professor Luca Gammaitoni, fisico sperimentale all'Università di

Perugia che sta seguendo e analizzando l'andamento della pandemia con i modelli matematici. «Un'ondata - spiega, in un post su Facebook - caratterizzata da un basso numero di ospedalizzati e un basso numero di terapie intensive occupate».