Covid, salgono ancora i ricoveri: 157 in Umbria nell'ultima giornata

Venerdì 30 Luglio 2021, 16:56

PERUGIA - Sono 157 i nuovi casi di positività al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, dove tuttavia si registra un ricovero in meno rispetto a ieri: 16 in tutto, due dei quali (dato invariato) in terapia intensiva. Secondo i dati della Regione aggiornati al 30 luglio, i guariti sono 18 (1.424 dall'inizio della pandemia). Gli attualmente positivi sono 1.586 (139 in più di ieri). E risultano 451.170 gli umbri che hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid, pari al 58,51 per cento dei residenti, secondo quanto riporta il sito della Regione.

Hanno ricevuto la prima dose 559.678 cittadini, il 72,57 per cento. Complessivamente sono state somministrate ad oggi 992.941 dosi, sul totale delle 1.054.044 consegnate.