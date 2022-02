Covid, risalgono gli attualmente posiviti: 22.300

PERUGIA - Diminuisce del 10 per cento rispetto a martedì il numero quotidiano dei nuovi casi Covid in Umbria, 1.827, ma torna a salire il dato degli attualmente positivi, ora 22.341, 358 in più. I ricoverati salgono a 228, tre in più, nove dei quali in terapia intensiva. Tre le vittime nell'ultimo giorno.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 1.466 guariti e altri tre morti, 1.634 dall'inizio della pandemia. Salgono dell'1,6 per cento le persone in isolamento contumaciale, 22.113 attualmente. Sono stati analizzati 3.603

tamponi e 11.893 test antigenici, con un tasso di positività pari all'11,79 per cento (era 9,27 martedì e 13,3 lo stesso

giorno della scorsa settimana).



Quanto ai dari sui vaccini, il 58,75 per cento degli umbri ha ricevuto la terza dose (4.937 nell'ultimo giorno) e l'85,15 la

prima somministrazione (618 ieri).I prenotati sono 35.427.