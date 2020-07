TERNI Un ternano di 68 anni è stato ricoverato al reparto di malattie infettive del Santa Maria dopo essere risultato positivo al Covid-19. L'uomo è in cura all'ospedale per altre patologie e per questo è stato sottoposto al tampone. Di conseguenza sono stati messi in isolamento fiduciario i familiari, anche loro sottoposti a tampone. © RIPRODUZIONE RISERVATA