Covid, restano oltre mille gli attualmente positivi

Lunedì 26 Luglio 2021, 16:29

PERUGIA - Risultano stabili nell'ultimo giorno i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria: 13. Due pazienti sono assisititi nei reparti di terapia intensiva. I dati sono stati aggiornati nella mattinata di lunedì dalla Regione. Crollano a sette, dai 101 di domenica, i nuovi positivi accertati, lo stesso numero dei guariti. Restano così 1.112 gli attualmente positivi (dato invariato). I dati fanno riferimento, tuttavia, ad un basso numero di tamponi analizzati nel corso della giornata di domenica: nell'ultimo giorno, infatti, sono stati analizzati 470 tamponi e 444 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,76 per cento sul totale (era l'uno per cento lunedì della scorsa settimana).

E dal rilevamento dell'agenzia Agenas l'Umbria risulta la di sotto dei parametri emergenza legati al passaggio da una zona di rischio all'altra: per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti letto da parte di persone contagiate dal Sars-Cov-2 nei reparti di Malattie infettive, Medicina interna e Pneumologia, la soglia di allerta è fissata al 40%, l'Umbria è al 2 per cento. Situazione sotto controllo anche per l'occupazione delle Terapie Intensive: in questo caso l'emergenza scatta quando il tasso di occupazione da parte di pazienti Covid supera

il 30%, le rilevazioni fissano il parametro dell'Umbria è al 2%.