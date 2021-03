16 Marzo 2021

di Mario Mariano

(Lettura 3 minuti)







PERUGIA - Non è difficile immaginare che Villa Ravanelli, nella campagna appena sotto Castel Rigone, al tempo del Covid sia simile ad uno studio radiofonico: per diverse ore del giorno va in onda “Tutto il vaccino ora per ora”, che non ha nulla a che vedere con lo storico programma Rai “Tutto il calcio minuto per minuto”. Fabrizio e la moglie Lara, con l’assistenza dei figli, Luca, Matteo e Carlo, sono aggiornati in tempo reale di tutto ciò che accade in Italia e nel mondo. «Sono frastornato, credo come tutti - si lascia andare Penna Bianca-. Stamane (ieri, ndr), dopo la rassegna stampa, avrei detto senza dubbio di sì al vaccino Astra, nonostante i sequestri in alcune province italiane. Salvo che nel pomeriggio, la certezza si è affievolita dopo aver saputo del sequestro a scopo precauzionale in tutta Italia e se mi venisse proposto “quel” vaccino sotto osservazione, è chiaro e ragionevole che in questo momento ci penserei come tutti non una volta, ma cento». Segregato nel castello di Colpiccione, costantemente collegato ad internet, più che sui ricordi, seppure piacevoli degli antichi trionfi, l’ex guerriero è concentrato sul presente e fiducioso sul futuro: «Sulla efficacia del vaccino non ho mai avuto dubbi, solo quando avremo raggiunto l’immunità di gregge, potremo pensare che il peggio è passato. Peccato, però, che siamo bombardati da informazioni così contrastanti dal mondo della scienza, che è troppo distante dalla gente comune. Pareri così contrastanti ci stanno logorando». Ravanelli, qual’è il rischio che si corre? «Sono l’esempio lampante di un senso di smarrimento, di confusione, non ci si può sorprendere di fronte ai tanti rifiuti a presentarsi alla vaccinazione del vaccino Astrazeneca dopo tutte le polemiche di questi giorni. Dopo il sequestro in Italia dei lotti sospetti, la Germania ha bloccato tutto, l’Italia prova a tranquillizzarci, ma la confusione è troppa». Come personaggio pubblico accetterebbe il ruolo di testimonial per convincere gli scettici sui vaccini? «Nessuna difficoltà, ma scienziati e media dovrebbero abbandonare la conflittualità. Capisco che la materia è molto complessa e gli interessi economici sono stratosferici, ma qualche certezza in più non guasterebbe. Certe decisioni non si possono prendere su due piedi, dopo tutto quello che i media ci trasmettono. Purtroppo leggiamo tutto e il suo contrario». Resta a casa praticamente tutto il giorno, alternandosi con la moglie nelle rare uscite per approvvigionamenti alimentari. «Al massimo scendo di qualche chilometro per raggiungere Magione per la spesa, possibilmente settimanale. Il rischio è troppo alto - prosegue Ravanelli - e l’attenzione per evitare il contagio non è mai troppa. Proprio poco fa mio figlio mezzano mi ha riferito di aver saputo che è risultato positivo al tampone il marito di una insegnante. Come non essere preoccupati anche per i nostri figli? Anche per i più giovani?». Fortunatamente il mondo del calcio riesce ancora a liberare la mente di un calciatore sempre molto legato al Perugia, squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico. «Certo che seguo il Grifo, con immutata passione e il mio augurio è quello di tornare subito in B, non perdo una partita, a meno che non sono impegnato con Juventus TV, cui sono legato da contratto, con collegamenti via Skype. Avevo anche un contratto con una tv francese con impegni settimanali a Parigi per occuparmi di calcio europeo, poi la seconda ondata di pandemia ha mandato tutto a monte». Prima della Covid Ravanelli girava il mondo, uomo immagine della Juventus in Oriente. «Cambiavo anche due aerei al giorno per accontentare tutti i club bianconeri sparsi in Cina - racconta Penna Bianca -. Il nostro campionato per loro resta il migliore del Mondo e la popolarità è altissima, anche per noi ex. Baggio e Vialli sono degli idoli da imitare, ecco perché molti imprenditori cinesi hanno guardato con interesse al nostro calcio, acquisendone la proprietà»