Covid, raddoppiano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, da 4 a 8, e sale la curva dei positivi

PERUGIA - Sono raddoppiati in Umbria, in 24 ore, i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, passati dai quattro di venerdì 22 aprile agli otto di sabato 23. Complessivamente si registra un ricovero in meno, sono 235 in tutto. In leggero aumento i casi giornalieri, 1.474, emersi dall'analisi di 6.680 tamponi (1.185 molecolari e 5.495 antigenici), con un tasso di positività in aumento, al 22,06 per cento (era 18,4 ieri). Gli attualmente positivi sono 12.846 (299 in più) e i guariti 1.175.

Si chiude una settimana nella quale la curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni in Umbria ha mostrato un trend in diminuzione rispetto alle settimane precedenti. L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 19 aprile è pari a 803. L’indice RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni è sostanzialmente stabile attestandosi ad un valore di 0,86. In pratica, tutti i distretti sanitari hanno l’incidenza inferiore a mille casi per 100mila abitanti. L’incidenza più elevata è riscontrata nel distretto di Orvieto ed è pari a 973 casi per 100mila abitanti.