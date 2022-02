Covid, quasi 600 positivi in meno in un giorno

PERUGIA - Prosegue il calo degli attualmente positivi in Umbria, dall'ultimo bollettino della Regione Umbria ne risultano 20.466 (596 in meno in un gorno). I nuovi casi di positività accertati sono 1.453, i guariti 2.046 e vengono registrate anche altre tre vittime: sono 1.649 in totale dall'inizio della pandemia.

I pazienti ricoverati negli ospedali umbri sono 224 (uno in meno rispetto a venerdì), di cui sei (erano nove) in terapia

intensiva. Nella giornata di venerdì stati analizzati 10.002 test antigenici e 2.767 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è 11,37 per cento (9,99 per cento venerdì).

E prosegue la campagna vaccinale: sono 85.901 gli umbri di età superiore ai cinque anni ancora senza alcuna dose di vaccino anti-Covid. Quelli con più di 50 anni sono 28.637. La fascia pediatrica (5-11 anni) è quella che ha il maggior

numero di non vaccinati: sono 22.680.