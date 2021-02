PERUGIA- Evasi dalla quarantena. E chissà che non c’entri la neve. Di certo sono sei le persone denunciate dalle forze dell’ordine nella giornata di sabatoperessere uscite di casa nonostante non potessero farlo. E non potevano farlo perché risultate positive al coronavirus. Per questo, vista la nevicata di sabato a Perugia e provincia, il sospetto che abbiano voluto godersi la neve c’è. Ma non finisce qui, dal momento che sempre nella giornata di sabato le forze dell’ordine hanno super multato altre undici persone. Di certo, da quanto appare dall’inizio della settimana i controlli sono decisamente aumentati e con essi inevitabilmente anche il numero delle sanzioni. Secondo i dati resi noti dalla prefettura, lunedì 439 controlli e dodici super sanzioni con un locale commerciale sanzionato. Martedì 554 controlli, 24 persone sanzionate, un commerciante multato e un’attività commerciale chiusa. Mercoledì 567 persone controllate e 16 super multe, mentre per quanto riguarda la giornata di giovedì sono 18 le multe su 528 persone controllate. Venerdì altre 12 super multe su oltre 700 controlli. E se da un lato i numeri delle sanzioni e delle denunce sono aumentati, anche se sono sicuramente particolarmente bassi rispetto alle centinaia controllate da parte delle forze dell’ordine, sotto il coordinamento della prefettura, ma che sicuramente è impennato rispetto a quelli delle settimane scorse. Quali sono le violazioni principalmente contestate? Più di tutte negli ultimi tempi, secondo quanto si apprende, c’è il mancato rispetto del coprifuoco, e a seguire il non corretto uso delle mascherine.

