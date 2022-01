Domenica 2 Gennaio 2022, 10:30



PERUGIA La scala va da uno a cinque. Ma l’emergenza Covid è tale che per gli ospedali siamo già all’allerta 4. Varata dalla giunta Tesei nella riunione dell’ultimo giorno dell’anno con 197 posti letto dedicati ai malati Covid. E che vede, per adesso, in prima fila gli ospedali di Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello. Con lo scenario peggiore, che scatta con 170 posti letto Covid occupati o con 15 posti di terapia intensive utilizzati per i malati colpiti dal virus, toccherà anche a Spoleto e Pantalla(con polemiche già innescate) a tornare alla loro funzioni di ospedali che daranno il contributo alla lotta al Covid. Non ci saranno ospedali tutti dedicati al Covid.

Nella delibera del piano ci sono le Rsa di Terni e di Perugia con 24 posti (dodici a testa) e poi restano di scorta anche i Covid hotel di Città di Castello e Deruta.

L’allerta 4 indica un limite di 142 posti letto occupati da malati Covid tra terapie intensive e area medica. Il dato a ieri è di 141, ma non è quella unità che fa la differenza. In terapia intensiva ci sono 8 ricoveri. In totale i ricoveri sono dieci in più del 31 dicembre con 5 in più a Foligno (su un totale di 23), due a Città di Castello (totale 21) e Terni (totale 44) e uno a Perugia(totale 53). Un anno fa, il primo gennaio 2021, il totale dei posti letto Covid occupati erano 300, ospedale militare da campo compreso.

«Al momento attuale – sottolinea l’assessore Coletto - sono attivi Reparti Covid presso le Aziende Ospedaliere di Perugia e di Terni, con terapia intensiva e ricoveri ordinari, gli ospedali di Città di Castello, con ricoveri ordinari, e di Foligno, con ricoveri ordinari e di terapia semi-intensiva. Sebbene la pressione ospedaliera sia, al momento, ancora gestibile, l’aumentare del numero dei casi positivi inevitabilmente comporta anche un aumento progressivo del numero dei ricoveri con quello che ne consegue in termini di impiego del personale. Per questo abbiamo deliberato di attuare lo scenario 4 del Piano di gestione dei posti letto della rete ospedaliera per l’emergenza Coronavirus, che prevede l’attivazione complessiva di 197 posti letto dedicati al Covid, di cui 72 all’ospedale di Perugia, di cui 10 di terapia intensiva, 52 in quello di Terni (6 in terapia intensiva) 30 all’ospedale di Città di Castello, e 42 in quello di Foligno (20 di terapia semintensiva)». «Nel caso di ulteriore incremento di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva – aggiunge l’assessore – si passerà allo scenario 5 del Piano, con una rimodulazione flessibile in relazione all’andamento pandemico e alle necessità di ricovero. L’aumento dell’offerta dei posti letto terapia intensiva – ricorda Coletto – è realizzata anche sfruttando i moduli esterni forniti dalla struttura commissariale».

In realtà di scenari (o meglio soluzioni) di livello 5 ce ne sono due. Quello in tabella è quella più hard con i rimandi che aiutano a leggere meglio i numeri. Per esempio, rispetto a terapie intensive e posti letto dedicati Covid nelle rianimazioni: «I posti letto in questo scenario diventano attivi solo se la situazione lo richiede al fine di non dedicare risorse a moduli di terapia intensiva se non vi è necessità di occupazione, le strutture interessate devono rendere disponibili i posti letto nelle tempistiche richiesto dal Commissario Covid». E ancora: a Terni ci sono i 10 posti letto del modulo Arcuri che partono come area medica ma possono essere trasformati in posti di terapia intensiva. Stessa situazione a Foligno(già allo scenario 4) con 12 posti nel modulo Arcuri.

Nel conteggio ci sono da aggiungere 24 posti delle Rsa di Terni e Perugia più i Covid hotel di villa Muzzi a Città di castello e hotel Melody a Deruta per un totale di altri 60 posti letto(40 a Deruta).

Con il crescere del livello di emergenza, cambiano anche le prestazioni ospedaliere. Cioè le attività mediche e chirurgiche programmate vanno sospese per livelli progressivi. I livelli sono tre: I° livello: procedure che sono fin da subito rinviabili e sulle quali si può esercitare una contrazione; II° livello: procedure per cui una riduzione è possibile ma con maggiore difficoltà e che necessitano di valutazione specifica caso per caso; III° livello: procedure non procrastinabili. Va definito quando passare da un livello all’altro. Una proposta, si legge nel piano, potrebbe essere quella di attivare il livello 1 nello scenario 3-4 in base alle esigenze delle singole aziende sanitarie e i livelli 2 e 3 sullo scenario 5 di nuovo modulabili in funzione delle esigenze delle singole aziende.