Covid, positivo un figlio della sindaca di Orvieto: «Appello ai giovani, massima attenzione»

ORVIETO "Voglio condividere con voi una questione personale", comincia così il video che la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, ha voluto postare sul proprio profilo social per informare tutti i cittadini che uno dei suoi due figli, il maggiore, è risultato positivo al Covid-19.

"Mio figlio - spiega visibilmente provata la sindaca - è rientrato da una vacanza in Sardegna, sta bene, ma è risultato positivo al Coronavirus. Si trova nella sua casa in provincia di Varese, dove vive e lavora e dove è tornato direttamente dalla vacanza. Con la Usl stiamo verificando tutti i contatti che potrebbe aver avuto - spiega - abbiamo già rintracciato alcune persone e sono stati già eseguiti i tamponi, risultati negativi. Ho voluto informarvi tutti perché voglio rivolgermi ai giovani esortandoli a non abbassare la guardia, esortandoli a prestare la massima attenzione, al rispetto delle regole. Il virus - continua Tardani - non è sparito, ma si registrano molti casi di contagio tra i giovani, segno di un allentamento di tensione. Ragazzi - a loro si rivolge la sindaca, più da madre che non da prima cittadina - siate attenti e rigorosi, divertitevi ma state sempre attenti, usate ogni precauzione che possa tutelarvi da possibili contagi e rispettate le regole."





