Covid, positivo il capo di gabinetto della presidente Donatella Tesei

PERUGIA - Il capo di gabinetto della presidenza della Regione Umbria, Federico Ricci, è positivo al Covid 19. Ricci, tra i più stretti collaboratori della governatrice Donatella Tesei, mostra alcuni sintomi del Sars-Cov-2 . Non risultato altri positivi nello staff della presidente, tuttavia per il principio della massima precauzione tutte le attività della presidenza della giunta regionale nei prossimi giorni si svolgeranno completamente a distanza in modalità telematica. Sono inoltre scattate tutte le procedure previste dai protocolli della Regione in merito alla sanificazione dei locali.