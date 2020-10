TERNI L’elenco si allunga e l’età degli studenti messi in quarantena, si abbassa. A Terni sono più di duecento gli studenti che devono rispettare l’isolamento domiciliare fiduciario nella Provincia. In tutta l’Umbria a dover stare a casa sono più di mille allievi, la provincia di Terni di questa torta ne rappresenta una fetta pari a poco più del venti per cento. Nel conteggio sono stati considerati anche gli allievi delle scuole private e paritarie.

La prima scuola della conca che si è vista costretta ad isolare gli studenti l’istituto Casagrande-Cesi dove l’allerta è scattata il 24 settembre, dieci giorni giusti dall’inizio dell’anno scolastico; uno studente del quarto anno è risultato positivo al test e sono stati messi in quarantena tutti i suoi 29 compagni di classe e tutti gli insegnanti. Gli studenti sono rientrati nell’istituto l’otto ottobre insieme ai dieci docenti coinvolti. Le altre classi della scuola, comprese quelle che fanno lezione presso piazzale Bosco, dove si è verificato il caso di tampone positivo, hanno continuato a far lezione come sempre.

Il tre ottobre è stato un giorno da cancellare per la scuola a Terni è scattata la quarantena per ben cinquantadue studenti: una classe, un terzo anno, formato da 27 allievi dell’istituto tecnico tecnologico Allievi- Sangallo ed un quinto anno, che conta 25 studenti, del liceo scientifico Galileo Galilei. Per tutti il rientro a scuola è stato fissato per il 15 ottobre, anche al Galilei e all’Allievi-Sangallo tutte le altri classi non coinvolte hanno fatto lezione normalmente. L’elenco si allunga di giorno in giorno con la quarantena scattata ieri in una scuola elementare di Sangemini dove sono risultate positive al tampone due insegnanti, prima una ed il giorno dopo l’altra, e due allievi della stessa classe; quarantena anche a Narni per una sezione della scuola media del plesso Umberto I, di Narni centro. Isolamento domiciliare fiduciario per due classi del circolo didattico Donatelli a Terni. Si tratta della scuola che comprende materna ed elementare. Ad Orvieto un quinto del liceo classico “Filippo Antonio Gualterio” ha avuto due studenti positivi per cui tutta la classe è andata in quarantena. Ma non finisce qui perché i docenti di quella classe, in quarantena pure loro, hanno costretto alla didattica a distanza le altre quattro classi in cui insegnano. In sintesi, ad Orvieto, cinque classi a casa, una per casi di tampone positivo e cinque per mancanza di insegnanti.

Il problema della quarantena non riguarda solo gli studenti coinvolti ma anche i professori, le famiglie tanto che «Per ogni classe composta da 25 alunni risultano costrette a casa più di cento persone, tra docenti, genitori, fratelli e conviventi», spiega Fabrizio Canolla dirigente dell’istituto professionale Sandro Pertini di Terni. I dirigenti scolastici stanno con le orecchie tese. «Non cantiamo vittoria. La situazione è complessa e non dipende solo da noi, gestiamo solo una parte del tutto», nota una dirigente che non ha avuto casi di Covid nella propria scuola, ma che per scaramanzia non vuole dire il proprio nome.

