Venerdì 4 Febbraio 2022, 08:25 - Ultimo aggiornamento: 09:29

PERUGIA Nella imminenza dell’entrata in vigore delle nuove norme sulla didattica a distanza che dalle primarie in su prevedono la permanenza in classe degli studenti vaccinati/guariti anche in caso di quattro compagni positivi isolati con Dad ridotta da 10 a 5 giorni per i non vaccinati, dai dati del report settimanale della Regione sui contagi in ambito scolastico emerge finalmente un quasi generalizzato trend in discesa. Il quasi riguarda le Secondarie di II grado che hanno qualche numero in rialzo. Nel complesso ci sono 299 alunni positivi e 204 in isolamento in meno; diminuite di 112 unità anche le classi in sorveglianza. IL DETTAGLIO All’Infanzia risultano 172 bambini positivi (-79 rispetto alla scorsa settimana) con 166 classi in isolamento (-76). Qui non ci sono classi in sorveglianza perché finora con un solo caso tutta la classe finisce in Dad. Alle Primarie si è evidenziato il miglioramento più sensibile. I positivi sono 575 (con un calo di 196 unità. Le classi in isolamento sono 165 (-105) mentre quelle sorvegliate sono 213 (-99). Nel complesso le classi che al completo o parzialmente fanno la Dad sono 378, il che vuol dire 204 in meno rispetto alla scorsa settimana. Numeri in calo anche alle Secondarie di I grado: gli studenti positivi sono 161 (-78), le classi in isolamento 66 (-43), quelle in sorveglianza 4 (-8) per complessive 149 classi in Dad totale o parziale con un calo di 15 unità. Alla Secondarie di II grado si registra invece un aumento di contagiati che risultano essere 352 (+54) con 20 classi in più in isolamento: sono passate da 118 a 138. Diminuite da 16 a 11 le classi in sorveglianza con 149 classi complessive in Dad totale o parziale.

CONTAGI EXTRA SCUOLA

In miglioramento anche i dati relativi ai contagi extra scolastici nella fascia di età 0-18 anni: rispetto al precedente report che aveva stimato circa 8mila positivi, al 2 febbraio i positivi risultano essere 6.988 con l’incidenza più alta (2.355 casi) nella fascia 6-10 anni. Seguono i 1.821 tra i più piccoli fascia 0-5 anni, 1.681 nella fascia 14-18 e 1.131 in quella 11-13 anni. L’aspetto statistico curioso è che si contagiano più i maschi delle femmine: 3.237 ragazze e 3.751 ragazzi.

NUOVE REGOLE

Queste le nuove regole approvate dal Consiglio dei Ministri che da lunedì daranno un taglio netto alla didattica a distanza con soddisfazione di tutti. Scuola dell’infanzia: fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica una sospensione delle attività per cinque giorni. Scuole Primarie. Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo. Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe restano in presenza con FFP2 i vaccinati (ciclo primario completato), guariti ed esenti; i non vaccinati vanno in Dad per cinque giorni. Secondarie di I e II grado. Se c’è un solo caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di FFP2 da parte di alunni e docenti. Con due o più casi di positività scatta la differenziazione: i vaccinati con ciclo primario completo e i guariti entro i 120 giorni e per gli esenti prosegue la didattica in presenza, per i non vaccinata cinque giorni di Dad.