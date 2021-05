29 Maggio 2021

di Fabio Nucci

PERUGIA- Anche i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia spingono l’Umbria verso la zona bianca con l’incidenza a 7 giorni per 100mila abitanti che nelle ultime due settimane è stata certificata a 42 e a 28. Se il dato si confermerà anche nella settimana 28 maggio/3 giugno dal 7 giugno si potrà dare il bacio dell’addio al coprifuoco e ad altre restrizioni. In discesa i parametri ospedalieri, con l’occupazione dei posti letto in area medica e in intensiva all’11%, ieri c’è stato un inatteso rialzo nei decessi, con 4 casi letali, il dato più alto dal 3 maggio. In lieve risalita anche i contagi, 63 quelli censiti tra giovedì e venerdì mattina ma due soli comuni restano la soglia di guardia. Tra questi c’è Piegaro dove sono stati segnalati due cluster familiari. Intanto, l’ultima indagine Iss sulle varianti, conferma una prevalenza di quella inglese, ma sono spuntati due campioni legati a una mutazione presente prevalentemente in Messico.

A incrinare il trend della curva epidemica, la risalita dei decessi, con 4 casi letali segnalati a Corciano, Marsciano, Perugia e Umbertide. Un dato giornaliero che non si registrava da 25 giorni nella regione che tuttavia ha solo un lieve effetto sulla curva, con la media mobile settimanale passata da 1,4 a 1,6. Un campanello di allerta lo suonano anche i 63 nuovi positivi, dato più alto dal 18 maggio che segna una lieve risalita dei casi settimanali, da 245 a 263. L’incidenza cumulativa regionale resta tuttavia stabile a poco più di 28 casi ogni 100mila abitanti. Nell’ultima giornata monitorata, 11 casi a Perugia, 7 a Terni e a Foligno, 8 a Piegaro dove risultano cluster familiari legati a una comunità di cittadini non italiani presenti nella cittadina dove si contano 16 casi nell’ultima settimana con un’incidenza pari a 453. Abbastanza per spingere il Comune a chiudere la scuola primaria e ad emettere un’ordinanza di chiusura, fino al 4 giugno, dei parchi cittadini. La comunità in questione vive proprio nella zona centrale di Piegaro. Per il resto, sono 26 i comuni tornati Covid-free, mentre 76 hanno un’incidenza pari a zero o sotto 50. Quanto ai focolai presenti a livello regionale, il monitoraggio della Cabina di regia ne indica 53, 40 in meno rispetto alla settimana precedente. E sono in picchiata anche i casi non collegati a catene epidemiche note, passati da 187 a 75, ovvero dal 15,6 al 9% del totale dei casi considerati sui 14 giorni. Il rapporto indica anche ufficialmente il dato sull’incidenza cumulativa che per l’Umbria nelle ultime tre settimane indica: 75, 42 e 28. Se la settimana che si chiude il 3 giugno confermerò un dato sotto 50, la zona bianca da lunedì 7 sarà realtà.

Gli altri indicatori dell’epidemia restano in flessione, a cominciare dalle ospedalizzazioni: i ricoveri ordinari sono scesi di tre unità a 76, le terapie intensive di due, con 8 pazienti ricoverati e un nuovo ingresso a reparto, 5 nell’ultima settimana. Il monitoraggio settimanale indica il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e critica all’11%. Scontata la conferma del livello minimo per la classificazione del rischio e la valutazione di impatto.

Quanto alle varianti, l’ultimo flash survey dell’Iss, per l’Umbria realizzato su 30 campioni positivi, indica una presenza di quella inglese all’82,4%, della brasiliana all’11,8%. Dall’analisi sono spuntati due casi di Vum, varianti sotto monitoraggio, riferibili al lignaggio B.1.1.519 diffuso prevalentemente in Messico.