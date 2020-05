TERNI nella serata poco dopo le 20 di sabato 15 maggio, a seguito di una segnalazione giunta al 113 di un assembramento nei pressi di porta Sant'Angelo, personale del servizio interforce della polizia è dovuto intervenire accertando che circa 30 giovani si erano assembrati sul marciapiede all'esterno di un locale all'inizio di via Cavour e stavano bevendo birre e altre bevande. All'arrivo delle pattuglie alcuni di loro si sono repentinamente allontanati verso la Passeggiata e via Cavour, mentre un gruppo è stato identificato e la loro posizione sará valutata per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle misure anti covid. © RIPRODUZIONE RISERVATA