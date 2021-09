Covid, più guariti che nuovi positivi

Martedì 7 Settembre 2021, 20:28

PERUGIA - Un altro giorno in cui i dati umbri della pandemia fanno registrare più guariti dal Covid, 120, che nuovi casi, 104. E sscende ancora il numero degli attualmente positivi, 1.577, 16 in meno. È il quadro delineato sul sito della Regione.

Stabili, 57, i ricoverati negli ospedali con sei posti occupati in terapia intensiva. Nel corso dell'ultima giornata sono stati analizzati 2.450 tamponi e 5.600 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 1,29 per cento (era 0,43 lunedì e uno lo stesso giorno della scorsa settimana).

Dalla rilevazione Agenas l'Umbria risulta tra le regioni in cui cala l'occupazione delle Terapie intensive, insieme a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Sicilia (torna al 13%); cresce invece il dato in Abruzzo, Piemonte, Puglia e Sardegna, arrivando in quest'ultima al 15%, ben oltre la soglia limite fissata al 10% per la zona bianca.