Fontivegge, in 80 ballano senza mascherine: chiuso locale etnico africano

Domenica 5 Settembre 2021, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 08:24

PERUGIA- Stavolta a Fontivegge un locale etnico è stato chisuo perché non sono state rispettate le norme anti Covid. Dopo quello chiuso in via del Macello per la rissa da parte della questura (un mese di stop dell'attività), nella notte tra sabato e domenica la polizia municopale ha chiuso un locale etnico africano in via Fontivegge al civico 31. All'interno sono state trovate 80 persone che ballavano senza il benché minimo rispetto delle norme anti Covid. Nessuno indossava la mascherina e non erano stato chiesto agli avventori il Gren pass. Naturalmente non erano rispettate neanche le norme sul distanziamento. Così è scattata la chisura per 5 giorni oltre alla multa.