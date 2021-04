Perugia, protesta dei ristoratori per le riaperture: bloccata la E45. Arriva la polizia

PERUGIA - Blocco della E45 all'altezza di Ponte San Giovanni lunedì mattina in direzione Cesena per chiedere le riperture immediate delle attività. Il blocco è scatto pochi minuti prima delle 11 nelle zona del Park Hotel. Sul posto la polizia stradale, la Digos che sta identificando gli autori della protesta e di supporto sono arrivate anche pattuglie della polizia municipale, della provinciale e carabinieri. All'inizio della manfestazione ci sono stati momenti di tensione. Dopo alcuni minuti chi protesta è stato fatto spostare verso una stazione di servizio all'altezza di Collestrada per permettere la riapertura della corsia bloccata. Ci sono i ristoratori con cartelli che invocano la riapertura immediata delle attività.

