Lunedì 14 Febbraio 2022, 07:02

PERUGIA Covid, Green pass e obbligo vaccinale per gli over 50: da domani oltre 10mila umbri rischiano lo stipendio. Come noto, infatti, dopo l'ultima stretta anti pandemia, dal 15 febbraio l'ultimo decreto del governo introduce l’obbligo di Green pass rafforzato o Super Green pass per i lavoratori pubblici e privati con oltre 50 anni di età che accederanno ai luoghi di lavoro.

«L'obbligo non sussiste – ha spiegato il ministero della Salute - in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione».

Dal primo febbraio sono già scattate le sanzioni per tutti gli over 50 (salvo, come sempre, gli esenti) che non sono vaccinati contro il Covid: per chi non è in regola con l’obbligo vaccinale è prevista una sanzione di 100 euro una tantum, irrogata dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali. Ma in più, da domani, chi sarà sprovvisto di Green pass rafforzato al momento dell'accesso al luogo di lavoro sarà considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento.

Una situazione che in Umbria riguarda circa 10mila lavoratori. In base ai dati elaborati da Il Messaggero sugli open data della struttura commissariale straordinaria, infatti, a ieri pomeriggio sono 8.650 i cittadini tra i 50 e i 59 anni che risultano vaccinabil: un numero che emerge dalla differenza tra gli 11.373 no vax o incerti meno i 2.723 guariti. A cui va aggiunta parte dei 5.471 vaccinabili della fascia d'età tra i 60 e i 69 anni. In tutto, considerando anche gli ultrasettantenni, in Umbria – dai cinquant'anni in su - risultano ancora 21.629 persone che sarebbero vaccinabili e sono senza super green pass: 26.056 sono quelli che non si sono vaccinati, meno i 4.427 che sono guariti e quindi hanno ottenuto comunque la certificazione verde da guarigione. L'obbligo, al momento e salvo proroghe, è imposto fino al prossimo 15 giugno e domani negli uffici, pubblici e privati, sono previsti controlli serrati agli ingressi per rispettare le norme imposte dal governo per un ulteriore tentativo di contenimento della pandemia, con la già prevista sanzione per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo.

I DATI

Una novità che arriva mentre in Umbria prosegue il calo degli attualmente positivi al Covid: in base ai dati giornalieri forniti dalla Regione e aggiornati a ieri, sono 14.667 (893 in meno in un giorno, pari al 5,7 per cento). I nuovi casi di positività emersi nelle ultime 24 ore considerate dalla dashboard regionale sono stati 910, i guariti 1.799 e i morti quattro, che fanno salire il totale delle vittime umbre della pandemia a 1.692 . Si contano tre ricoverati in più negli ospedali, 203 in tutto, sei dei quali (erano otto) in terapia intensiva. Sono stati analizzati 7.110 test antigenici e 2.367 tamponi molecolari, con un tasso di positività sul totale rimasto invariato rispetto al giorno precedente: 9,60 per cento.

Intanto, sfiora il 62 per cento (61,66) la percentuale degli umbri che hanno ricevuto la terza dose di vaccino contro il Covid. Si tratta di 529.108 persone, 1.262 delle quali nella giornata di sabato, secondo i dati della Regione aggiornati sempre a ieri. Nell'ultimo giorno è stata invece somministrata la prima dose a 172 umbri, per un totale di 737.566, l'85,55 per cento dei residenti vaccinabili. I prenotati sono al momento 18.257.