Covid, ospedali in affanno: l'Umbria cerca 500 medici e infermieri. In campo la Protezione civile. Bonus da mille euro

PERUGIA- L’Umbria oggi, come la Lombardia del periodo nero della prima ondata. In affanno per il personale sanitario che non c’è, deve chiedere aiuto alla Protezione Civile per tenere botta dentro gli ospedali travolti dal boom di ricoveri.

Il capo della Prociv, Angelo Borrelli mette nero su bianco l’ordinanza in cui attiva un bando per cercare 496 tra medici, infermieri e Oss. Tempi strettissimi, entro lunedì la risposta, se si è disposti a trasferirsi in Umbria. Con tanto di bonus: mille euro al mese per le spese.

Nel dettaglio l’ordinanza di Angelo Borrelli va a caccia di 97 medici laureati «e abilitati all’esercizio della professione». In particolare servono 52 specializzati in Anestesia e Rianimazione, 45 specializzati in Malattie infettive e Malattie dell’apparato respiratorio e Medicina interna e regolarmente iscritti agli ordini professionali, al pacchetto vanno aggiunti 24 medici abilitati, anche non specializzati, in possesso dei relativi titoli abilitativi e regolarmente iscritti agli ordini professionali. Gli infermieri da cercare con i bando sono 287, in possesso dei relativi titoli abilitativi e regolarmente iscritti agli ordini professionali, più 88 operatori socio sanitari, in possesso dei relativi requisiti professionali. Sul fronte dei compensi a secondo la fascia a cui appartengono i medici, vengono riconosciuti di 45 euro lordi l’ora, oppure 40 o trenta se non sono specializzati. Per gli infermieri il compenso orario è di 26 euro lordi, quello per gli operatori socio sanitari è di 22 euro lordi. C’è un limite che è previsto nelle 42 ore settimanali di lavoro, ma la Regione può riconoscere gli straordinari al personale , pagandoli.

Al personale incaricato residente fuori dalla regione Umbria, spiega l’ordinanza firmata da Borrelli, è riconosciuto un rimborso forfetario di mille euro al mese «per il vitto, l’alloggio e il viaggio presso i comuni della Regione Umbria». La Protezione civile ha stanziato, per l’operazione emergenza in Umbria, 4.454.196 euro.

INTRAMOENIA IL CASO PERUGIA

Mamme in attesa nel caos per lo stop all’intramoenia, legata al rischio contagio e la blocco degli accessi in ospedale, al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Prima (l’altro ieri) è arrivato il blocco di quel tipo di prestazione da parte dei medici che optano per la libera professione dentro la struttura ospedaliera. Poi, ieri, c’è stato il dietrofront. Ventiquattro ore con tante mamme spiazzate, poi l’allarme è rientrato, ma tanto baste per aggiungere incertezza alla paura del contagio.

IL CASO SPOLETO

Marco Trippetti, anestesista rianimatore in servizio nella terapia intensiva Covid di Spoleto e consigliere comunale del Pd, ieri nel denunciare la grave carenza di personale ha parlato dell’assoluta mancanza di una regia regionale sul personale. «Assistiamo a una sorta di cannibalismo reciproco - ha detto - una corsa a rubarsi i professionisti. Ci sono professionisti che vengono richiamati perché si fanno scorrere graduatorie cadute nel dimenticatoio da 2/3 anni. Come quella per l’assunzione di anestesisti all’azienda ospedaliera di Perugia, il concorso che ha determinato l’avvio di Sanitopoli».

