Settecento umbri liberati dal Covid in poche ore

PERUGIA - Il numero importante è quello di oltre 700 positivi in meno in poche ore, quello drammatico è di un altro morto. Sono le due facce del coronavirus in Umbria. Due ricoverati Covid in più, 284 al 10 aprile, ma mentre scendono a 192 da 197 quelli nei reparti dedicati, salgono a 86, da 78, quelli nelle altre aree. Passano a sei, da sette, i posti occupati nelle terapie intensive. E si registra un nuovo morto. Emerge dai dati della Regione.

Nell'ultimo giorno si registrano 1.130 nuovi casi e 1.836 guariti, con gli attualmente positivi ora 14.512, 707 in meno.

Sono stati analizzati 7.616 test per la ricerca del Covid, con un tasso di positività del 14,83 per cento, praticamente stabile rispetto al 14,76 per cento di sabato.