Covid, aumentano i ricoveri ma nuovi positivi in calo

PERUGIA - Aumento dei positivi e dei ricoveri ma anche una corsa che sembra frenare di nuovo: questa la fotografia dell'andamento del coronavirus in Umbria a sabato 19 marzo.Dopo il calo registrato venerdì si segnala un nuovo aumento dei ricoveri Covid negli ospedali umbri, oggi 190, undici in più in un giorno. Con il raddoppio dei posti occupati nelle terapie intensive, che da tre passano a sei.

In base ai dati della Regione aggiornati a sabato 19 marzo, anche oggi, come ieri, è tuttavia in calo il numero dei nuovi contagi giornalieri accertati: 1.989, sotto i 2.000 dopo giorni e il 14 per cento in meno nelle ultime 24 ore. Sono emersi dall'analisi di 8.147 test antigenici e 2.446 tamponi molecolari, con un tasso di positività sul totale ancora in diminuzione, pari a 18,77 per cento (20,04 venerdì e 21 per cento giovedì).

I guariti sono 1.444 e non si registrano altre vittime. Il numero degli attualmente positivi è ancora in aumento: sono 20.843 (545 in più rispetto a venerdì).