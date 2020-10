Covid, oltre 2mila tamponi: sono 132 i nuovi contagi

PERUGIA - Sono 132 i nuovi contagi al Covid-19 accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su un totale di 2.173 tamponi analizzati. Si registra anche una vittima in più e aumenta il numero dei ricoverati. Mentre i guariti sono 21 (1.986 in tutto dall'inizio della pandemia). Gli attualmente positivi - secondo i dai della Regione aggiornati al 10 ottobre - salgono quindi a 1.115. I morti sono 88. I casi di positività complessivamente accertati sono 3.189. I ricoverati sono saliti a 64 (uno in più di ieri). Stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva (otto). Complessivamente ad oggi sono stati eseguiti 225.964 tamponi.

