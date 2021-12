Domenica 12 Dicembre 2021, 10:55

TERNI Si va verso l'obbligo di mascherine all'aperto anche a Terni. Gli uffici tecnici di Palazzo Spada stanno predisponendo la delibera che verrà firmata dal sindaco Latini al più tardi domani mattina. La misura entrerà in vigore il 17 dicembre e sarà valida nei giorni festivi e prefestivi a partire dalle ore 14. Ma riguarderà solo il centro cittadino e tutte le piazze interessate da manifestazioni ed eventi natalizi. Il quadro epidemiologico, d'altro canto, non lascia alternative. Con 254 attuali positivi nella capitale dell'acciaio, uno in più rispetto al capoluogo di regione, si vuole a tutti i costi salvare il Natale. Preoccupano le possibili chiusure e si temono nuove limitazioni alla circolazione. Aumentano anche i controlli, a campione, su mezzi pubblici e nei ristoranti. Le Forze dell'ordine stanno scovando anche i trasgressori delle quarantene, beccati a passeggio seppure con la mascherina indossata. Già, le quarantene. Crescono di numero, di pari passo con i casi di Covid-19, che raddoppiano tra gli studenti. Sette le classi in isolamento a Terni, sei a Narni e Amelia, due ad Orvieto. Si ammalano i più piccoli adesso, quelli che non sono ancora vaccinati e che frequentano le scuole elementari e dell'infanzia. Sale la curva epidemiologica e cala l'esercito no vax. Si vaccina. Sebbene sia la terza dose a farla da padrone, il venti per cento di somministrazioni riguarda le prime dosi, a Terni. Il dato è rilevato sia presso l'hub di piazzale Bosco, sia nelle farmacie del territorio, sia presso gli ambulatori dei medici di medicina generale. Le richieste di vaccini aumentano e c'è malcontento tra la popolazione.

La gente si lamenta perché non riesce a prenotarsi con facilità. Si collega al portale della Regione più volte e ogni volta si trova a dover scegliere tra un posto libero a Gualdo Tadino e uno a Perugia. «C'è un'emergenza sanitaria in corso, un'impennata di nuovi casi, e chi si vuole vaccinare viene sbattuto a 70 chilometri di distanza?»- per Flaminia Amici, 56 anni, di Terni, è una follia. E' in attesa di ricevere la terza dose, a quasi sei mesi di distanza dalla seconda: E' da quando è stato ridotto a 150 giorni l'intervallo che tento ma non c'è verso. Non ho potuto mai approfittare della possibilità di accedere senza prenotazione al Casagrande, ovvero dalle 12 alle 13,30, ma sono andata domenica scorsa a farmi prendere in giro». E' ancora arrabbiata. In occasione del primo Vaccine day, domenica 5, quasi mille persone sono dovute tornare a casa dopo aver fatto due ore di fila. Voluto dalla Regione Umbria e organizzato per vaccinare il maggior numero di residenti con prenotazione fino alle ore 14 e senza appuntamento dalle 14,30 alle 19,30, si è concluso con un rinvio per mancanza di vaccini. E' stato necessario l'intervento di Carabinieri, Polizia di Stato e Locale. Tanto che per evitare altri disagi alla popolazione, oggi (data fissata per il secondo Vaccine day) le somministrazioni saranno possibili solo con appuntamento. Se ne prevedono oltre mille anche se le richieste sono maggiori. Se da una parte il generale Francesco Paolo Figliuolo assegna nuovi target alle regioni, purché si possa raddoppiare il numero di somministrazioni a partire dal 13 dicembre, ci si domanda con quali strumenti, in Umbria. Dalla fine del mese si procederà anche con le vaccinazioni ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Per loro verranno organizzati hub pediatrici dedicati, per gli altri si dovrà fare di più.