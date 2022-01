Covid, il nucleo epidemiologico conferma: curva in salita

PERUGIA - Confermano un forte aumento in Umbria la curva epidemica legata al Covid, come pure la media

mobile a sette giorni, conferma un trend in forte aumento. L'incidenza settimanale per 100.000 abitanti al 4 gennaio è pari a 2.250 casi per 100 mila abitanti. Diminuisce però l'RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni attestandosi a 1,86, anche se non viene escluso che questo dato possa essere collegato alle festività e quindi ad una minore capacità di eseguire tamponi. Un quadro delineato nel report settimanale sulla pandemia elaborato dal Nucleo epidemiologico della Regione.

Questa settimana - viene ricordato - è stato introdotto il test antigenico rapido come validato per la produzione di una positività, pertanto aumenta fortemente il numero di test eseguiti.

Complessivamente, il 13% dei test è comunque risultato positivo. L'andamento regionale dell'incidenza settimanale mobile per classi di età conferma tassi superiori alla media regionale tra la popolazione più giovane (11-44 anni) con un trend in salita per tutte le classi, superando i 4.000 casi per 100.000 abitanti

tra i 19-24 anni. Tutti i Distretti sanitari hanno incidenza superiore a 1.000.