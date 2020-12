Covid, muore l'avvocato Massimo Proietti

E' morto all'osapedale di Terni l'avvocato Massimo Proietti, 57 anni. Era ricoverato da giorni all'ospedale Santa Maria di Terni. Avvocato di fama, conosciutissimo a Terni, dopo essere stato contagiato dal Coronavirus.

Il cordoglio della Ternana. Il presidente Stefano Bandecchi, il vice presidente Paolo Tagliavento ed ogni componente della Ternana Calcio – la nota della società rossoverde – si stringono con profondo affetto alla famiglia Proietti, alla moglie Roberta ed al figlio Leonardo, per la scomparsa del caro Massimo, legale della nostra società. Per noi Massimo non è stato solo un prezioso riferimento professionale ma un amico sincero, un consigliere fidato, un uomo brillante e presente nei momenti in cui ci si è trovati difronte a scelte da assumere, anche molto delicate. Alla sua splendida famiglia ed a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo ed apprezzarlo umanamente prima che professionalmente vanno il nostro supporto incondizionato e le più sincere e commosse condoglianze».

© RIPRODUZIONE RISERVATA