Covid, 300 positivi in meno in poche ore. Il sindaco di Città della Pieve: «Il tampone a Draghi? Se vuole glielo facciamo a casa...»

PERUGIA - Ancora un giorno senza nuovi morti per il Covid in Umbria dove salgono a 247 da 244 i ricoverati in ospedale mentre restano tre i posti occupati in rianimazione, in base ai dati della Regione aggiornati al 19 aprile. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 438 nuovi positivi e 735 guariti. Gli attualmente positivi scendono così a 12.339, 297 in meno. Sono stati analizzati 2.435 tra tamponi molecolari e test antigenici, con un tasso di positività del 19,98 per cento (era stato 34,3 lunedì).

«Ho sentito il premier più volte, per fortuna sta bene. Ci siamo scritti su WhatsApp e mi ha detto che sta abbastanza bene, direi che non ha nessun sintomo. Mi ha scritto “sto bene, sto bene, grazie per l'interessamento”». A parlare, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Fausto Risini, sindaco di città della Pieve, dove Mario Draghi vive quando non si trova a Roma e dove passerà la quarantena dovuta al contagio da Coronavirus. «Ieri ho sentito anche sua moglie Serenella, sempre via messaggio, lei sta bene ed è negativa. Non esce nemmeno lei per fare la spesa». Dove farà il tampone rapido per uscire dalla quarantena? «Lo può fare in farmacia o nei centri per la vaccinazione. Se ce lo chiede lo possiamo fare anche a casa - ha spiegato a Rai Radio1 Risini -, è una cosa che facciamo anche per altri cittadini».