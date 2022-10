Covid, da lunedì sarà possibile prenotare la quinta dose di vaccino

PERUGIA - Da lunedì 24 ottobre in Umbria sarà possibile prenotare l'ulteriore dose di richiamo, la quinta, del vaccino anti Covid per le categorie prevista. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, in occasione della presentazione dei dati del report epidemiologico e ribadendo «la necessità di adottare ogni forma

di prevenzione per evitare il rischio di contagio». La Regione spiega che la quinta dose è riservata a persone con

più di 80 anni, ospiti delle strutture residenziali per anziani, ultrasessantenni con fragilità motivata da patologie

concomitanti o preesistenti, che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo con vaccino a mRNA monovalente, una volta trascorsi almeno 120 giorni dalla stessa o dall'ultima infezione da SARS-CoV-2, su richiesta dell'interessato, tutti gli altri soggetti ultrasessantenni che hanno già ricevuto un secondo richiamo con vaccino a mRNA monovalente, una volta trascorsi almeno 120 giorni dal secondo richiamo o dall'ultima infezione.