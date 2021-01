PERUGIA Il variegato mondo dei licei in Umbria ha raccolto il 59,8% delle iscrizioni al primo anno delle superiori. Ma se entriamo nei dettagli sono i Tecnici Tecnologici con il gradimento più alto avendo catturato quasi 1.900 studenti (415 solo al Volta Perugia) che fanno il 22,9% degli oltre 8mila ragazzi di terza media che sono stati chiamati a scegliere, entro lo scorso lunedì, la loro scuola del futuro. LICEI Degli oltre 4.800 iscritti ai licei umbri, lo Scientifico di ordinamento ha avuto 1.600 preferenze (il top é il Galilei di Perugia con 307) pari il 19,7%, nel complesso un punto in meno rispetto allo scorso anno; netto aumento invece per l’opzione Scienze applicate che dal 6,6% è passata all’8,23% con quasi 670 nuovi iscritti; sotto l’1% (una settantina in tutto) il numero di chi ha scelto l’opzione “Sportivo”. Nella classifica dei licei, quelli targati Scienze Umane hanno raccolto l’8% di studenti (poco più di 650) che è risultato migliore dello scorso anno, positivo anche lo scarto della opzione Economico Sociale che con 179 iscritti ha fatto registrare un +0,6%. Tra i licei continua a recuperare il Classico che con 619 iscritti complessivi (un terzo sono del Mariotti di Perugia) si attesta sul 7,6% che vale uno 0,1 in più dell’anno scorso. Stazionaria la percentuale nei licei artistici (4,3% con 350 nuovi iscritti) mentre si registra un lieve calo nei musicali.

TECNICI

Con il 29,4% del totale, i tecnici dell’Umbria hanno fatto uno scatto avanti di due punti rispetto allo scorso anno. Le scuole a indirizzo economico hanno avuto il 6,5% delle preferenze (cedendo uno 0,2) con quasi 530 iscrizioni. Chi ha fatto ancora un salto in alto, si diceva, sono i Tecnologici che sono stati scelti dal 22,9% che vale un +2% secco. Il Volta di Perugia, che è la scuola più grande dell’Umbria, ha tirato il gruppo, ma un po’ ovunque questo tipo di scuola ha rappresentato una finestra sul futuro alla quale si sono affacciati molti studenti. Stanno vivendo anni difficili i professionali che anche in Umbria, con un po’ meno di 900 iscritti complessivi, passano dal 12,1% al 10,8% di iscritti al primo anno.

ON LINE

Questa tornata di iscrizioni on line ha fatto registrare utenti sempre più autonomi nella compilazione della domanda. Il ministero ha comunicato che l’83,7% delle famiglie ha effettuato autonomamente l’iscrizione online, senza passare dall’intermediazione della scuola. E questo è un dato in forte crescita rispetto all’anno scorso, quando erano il 69,4%. Triplicato (+270%) il numero di utenti che ha effettuato le iscrizioni online attraverso lo SPID, che consentiva un accesso diretto al sistema senza registrazione.

GENITORI OK

«Tutti i genitori si sono saputi muovere con la piattaforma del ministero e questo è un segnale molto bello - dice Maria Paola Sebastiani dirigente scolastico del Liceo Marconi che è la scuola più grande di Foligno – Nella mia scuola solo tre sono state le domande cartacee. E’ un cambiamento di stile, la situazione molto difficile in cui ci siamo trovati ha messo appunto in moto un cambiamento di stile in tutti. Sia nei docenti, che nella attuazione della didattica a distanza sono stati molto bravi, e parlo per i miei docenti, ma credo che valga per tutti. Gli studenti, ovviamente, che hanno imparato a usare strumenti e piattaforme più appropriatamente, ma anche le famiglie, pur nelle difficoltà dei collegamenti verificatesi qua e là, si sono adeguate con spiccato senso civico. IUGIAnsomma nel brutto della situazione c’è anche questo aspetto che fa ben sperare per la scuola e non solo».

