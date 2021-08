Domenica 8 Agosto 2021, 10:55

TERNI I casi di contagio al campeggio di Piediluco sono raddoppiati: dagli otto per cento di qualche giorno fa sono passati a 16. Fuori dal camping Il lago roulotte e camper aspettano di entrare ma non possono perché con un'ordinanza del sindaco di Terni Leonardo Latini, emanata ieri mattina ha disposto l'adozione di una serie di misure eccezionali per contrastare la diffusione del contagio covid-19. «I nuovi ulteriori ospiti non potranno accedere alla struttura ricettiva fino a revoca dell'ordinanza. Il gestore, inoltre- continua- dovrà predisporre e fornire alla Usl Umbria 2 l'elenco completo ed aggiornato degli ospiti presenti nella struttura recettiva dal 30 luglio 2021, comprensivo di indirizzi e numeri telefonici necessari per le attività di indagine sanitaria e relative disposizione all'esito delle stesse, inoltre predisporre un piano straordinario di sanificazione per tutte le pertinenze comuni della struttura», sostiene il Comune.

L'ordinanza si è resa necessaria dopo l'esito del tracciamento degli ospiti da parte dell'Usl, la quale ha identificato un cluster di Sars-covid 2 che ha portato, appunto a 16 persone positive, le quali sono state allontanate dal camping e poste in isolamento presso il proprio domicilio. La decisione dell'ordinanza del sindaco dopo la convocazione di un tavolo tecnico allargato al vice sindaco, all'assessore al turismo, la Usl 2 Umbria, la direzione ambiente, la polizia locale oltre al gestore della struttura dell'Ara Marina. All''interno della struttura, pertanto, adesso vigono i seguenti obblighi comportamentali: tutti gli ospiti dovranno utilizzare le mascherina anche all'aperto; all'interno della struttura è vietato ogni tipo di assembramento; dovrà essere mantenuta una distanza di sicurezza anche all'aperto, di almeno 1,5 metri tra gli ospiti non appartenenti al medesimo nucleo familiare; il personale adibito alla gestione del campeggio dovrà costantemente utilizzare mascherina di tipo Fp2 e guanti sterili, che dovranno essere sostituiti ogni qualvolta avvenga contatto anche indiretto; è vietata la vendita di cibi e bevante all'interno della struttura del campeggio. Inoltre sono vietate iniziative conviviali e ricreative tra ospiti della struttura non appartenenti al medesimo nucleo familiare (pasti in comune, giochi di gruppo, riunioni, stazionamento presso piazzole assegnate ad altri nuclei familiari).

Gli ospiti e il personale addetto alla gestione del campeggio sono tenuti ad osservare tutte le indicazioni della Usl anche per le vie brevi, comprese le eventuali disposizioni di sottoporsi a tampone di controllo da parte del personale addetto. La notizia dei contagiati al campeggio di Piediluco ha fatto subito il giro del paese ed ha destato preoccupazione per gli operatori turistici locali che si stavano riprendendo dalla prima parte della stagione estiva non proprio al meglio. In alcuni posti, vicino al lago, ci sono state anche disdette per pranzi e cene. La gente ha paura del virus, anche se il campeggio si trova al di fuori del paese e l'ordinanza del sindaco e molto ferrea. Meno preoccupati sono i titolari dei locali nell'immediata periferia del paese che, sostengono «come questa tegola su Piediluco non ci voleva». La speranza degli operatori turistici è quella che il focolaio sia stato circoscritto «anche perché- si legge nell'ordinanza del sindaco- se da parte dei controlli dell'Uls dovessero emergere ulteriori elementi rilevanti relativamente alla diffusione dei contagi, si potranno valutare ulteriori provvedimenti». Ed è proprio questa eventualità a far paura.