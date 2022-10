Covid, Gimbe: «Tornano a scendere gli attualmente positivi in Umbria»

PERUGIA - Dopo settimane di aumento, tra il 12 e il 18 ottobre i nuovi casi Covid in Umbria sono diminuiti

dell'11,3 per cento rispetto alla settimana precedente, mentre il 13 ottobre era stato registrato un più 25,1 per cento. A rilevare la percentuale è il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe secondo il quale migliora anche la situazione dei casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 899, 47 in meno. Riguardo alle vaccinazioni, secondo Gimbe in Umbria il tasso di copertura con la quarta dose è del 16,6%, più basso della media italiana che è del 20%.

E anche in Umbria «nel giro di qualche giorno» i cittadini che rientrano nella fascia individuata dal Ministero della Salute potranno prenotare la seconda dose booster del vaccino contro il Covid. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto a seguito dell'aggiornamento delle indicazioni sulla somministrazione.

La seconda dose di richiamo con vaccino a mRNA bivalente - viene spiegato in una nota -, potrà essere somministrata alle persone con di oltre 80 anni, agli ospiti delle strutture residenziali per anziani e agli ultrasessantenni con fragilità motivata da patologie concomitanti e preesistenti e che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo con vaccino a mRNA monovalente.