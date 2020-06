Coronavirus, imprenditrice dona 800 piccioni alla Caritas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPOLETO - Coronavirus ed emergenza sociale, per la seconda volta Liuba Nikolaenko Menconi dona oltre trecentocinquanta piccioni alla Caritas. La cinquantanovenne imprenditrice spoletina di origini russe ha voluto dare un ulteriore segnale di solidarietà offrendo a chi è in difficoltà la produzione del suo allevamento impiantato da alcuni anni in località Santa Maria Reggiana poco distante dalla città del Festival dei Due Mondi. Il valore della donazione sfiora i 2 mila euro: “Stavolta abbiamo donato – spiega – 240 piccioni alla Caritas di Spoleto, mentre 120 piccioni sono stati distribuiti alla Fondazione diocesana di religione di Assisi, Caritas emporio solidale 7 Ceste”. Liuba Nikolaenko Menconi è rimasta molto colpita da quanto sta succedendo a causa dell'epidemia di Coronavirus e già ad aprile scorso aveva voluto dare un primo contributo offrendo alla Caritas quasi 400 capi del suo allevamento. In tutto, da aprile ad oggi, quasi 800 piccioni per un valore complessivo di circa 4 mila euro. Le casse di volatili sono state distribuite in tra coloro che si trovano in condizioni di necessità in questa particolare contingenza. Nella prima donazione di aprile erano state ripartite tra la Caritas di Spoleto a cui erano stati consegnati 200 piccioni e la Caritas di Perugia alla quale erano arrivati circa 170 piccioni. Nell'emergenza da Coronavirus, l’arcivescovo di Spoleto-Norcia Renato Boccardo ha affidato a don Edoardo Rossi, l’incarico straordinario di coordinare a livello diocesano le attività delle Caritas. Sono state aperte anche alcune linee telefoniche per richiesta di assistenza (il numero 380 4790605 è accessibile h 24); è possibile contribuire alla raccolta fondi sul conto intestato ad Archidiocesi di Spoleto-Norcia: IBAN IT71D0344021800000000005404; causale: Emergenza Coronavirus.