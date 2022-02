Covid, dodici ricoverati in meno negli ospedali umbri

PERUGIA - Prosegue la discesa dei parametri Covid in Umbria. Nell'ultima giornata 12 ricoverati in meno negli ospedali umbri: sono 178 in base ai dati della Regione aggiornati a sabato 19 febbraio, di cui nove (erano dieci venerdì) in terapia intensiva. I nuovi casi di positività accertati sono 843 (in calo del 7,5 per cento), i guariti 1.271 e si registrano altre quattro vittime, 1.713 in tutto dall'inizio della pandemia. Ancora in calo gli attualmente positivi, ora 11.840, il 3,5 per cento in meno.

Nell'ultima giornata sono stati analizzati 6.360 test antigenici e 2.000 tamponi molecolari con un tasso di positività sul totale pari a 10,08 per cento, invariato rispetto al giorno precedente.