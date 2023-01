Covid, diminuiscono i ricoverati negli ospedali: sotto quota 200

PERUGIA - Scendono del 24,3 per cento su base settimanale i ricoverati Covid in Umbria. Ora sono 197 i pazienti positivi in ospedale, 112 sono assistiti in area medica dedicata e 77 negli altri reparti, con otto posti occupati nelle rianimazioni. Sempre su base settimanale gli attualmente positivi salgono del 4,4 per cento (4.109).

In base ai dati pubblicati dal sito della Regione, non vengono registrati cambiamenti significativi nell'andamento dei tamponi antigenici e molecolari dei quali sono stati registrati i risultati, cresciuti rispettivamente dello 0,2 e dello 0,1 per cento.