Covid, diminuiscono i casi nelle scuole: sono 21 gli alunni positivi

PERUGIA - Si registra un netto miglioramento per i dati relativi alla situazione dei contagi Covid nelle scuole dell'Umbria negli ultimi giorni. In base al quadro aggiornato dalla Regione, al 2 novembre gli alunni positivi sono infatti 21 rispetto ai 44 del 29 ottobre. Scendono poi a 15 da 27 le classi in isolamento e a 326 da 580 i contatti stretti in quarantena. I cluster individuati sono ora 7 rispetto ai 21 precedenti. In calo a due da otto i casi di positività tra il personale scolastico.

Intanto sul fronte dei contagi il fisico Luca Gammaitoni dell'Università di Perugia interpreta così la risalita dei casi: «una piccola quinta ondata legata ai non vaccinati, il principio è sempre lo stesso, finché c'è legna da ardere il

fuoco brucia e se fossimo stati tutti vaccinati saremmo già fuori dalla pandemia - afferma parlando con l'Ansa lo scienziato». Considerando l'intera popolazione, Gammaitoni stima in circa un 30% i non vaccinati: «i dati disponibili dicono che il contagio è legato prevalentemente a questa condizione. Riguarda infatti in particolare la fascia d'età 40-60 anni, nella quale diversi scelgono di non vaccinarsi, e quelli che ne hanno meno di 12, per i quali l'immunizzazione non è prevista».