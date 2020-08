Covid, dieci nuovi casi in un solo giorno in Umbria

PERUGIA - Tornano a salire i contagi. Sono dieci i nuovi casi di coronavirus accertati in Umbria nell'ultimo giorno, 1.559 il totale dei contagi dall'inizio della pandemia. Secondo i dati della Regione salgono quindi da 90 a 99 i soggetti attualmente positivi. Segnalato anche un nuovo guarito, 1.380, e un dimesso dall'ospedale di

Perugia. I ricoverati scendono quindi da 11 a dieci, uno in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.755 tamponi, 135 mila 130 in totale. Anche per questo motivo, la giunta regionale ha stabilito nella giornata di lunedì norme particolarmente rigide per chi rientra dalle vacanze nei Paesi considerati maggiormente a rischio. © RIPRODUZIONE RISERVATA