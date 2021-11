Covid, dati stabili e parte lo screening a Cenerente

PERUGIA - Sei nuovi casi Covid in Umbria nell'ultimo giorno dove salgono a 54, da 53, i ricoverati negli

ospedali e a sei, da cinque, i posti occupati nelle terapie intensive. Sono stati certificati 30 guariti e gli attualmente positivi sono ora 1.632, cioè 24 in meno rispetto al giorno precedente.

Il tasso di positività sul totale dei tamponi è pari allo 0,15 per cento (0,5 lo stesso giorno della scorsa settimana). Riguardo ai vaccini, nell'ultimo giorno sono state somministrate 32 prime dosi e 330 terze, mentre in 38 hanno completato il ciclo vaccinale.

E viene attivato uno screening volontario nella frazione perugina di Cenerente in seguito alla chiusura di una scuola primaria nella quale sono stati riscontrati 33 casi positivi, tra cui due insegnanti. È stato deciso nel corso della riunione congiunta tra Comitato tecnico scientifico e Nucleo epidemiologico della Regione Umbria.

Sara impegnato, da martedì, un team mobile dell'Usl Umbria 1 con la collaborazione della Protezione civile e Croce rossa. I controlli - annuncia la Regione - saranno poi estesi alle località nelle quali risiedono i bambini che frequentano la scuola e le loro famiglie. Quelli positivi - è stato ricordato - sono in isolamento, così come sono stati sottoposti a tamponi tutti i contatti.