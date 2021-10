Mercoledì 27 Ottobre 2021, 07:13 - Ultimo aggiornamento: 07:14

PERUGIA Oltre 500 casi settimanali e quota mille attualmente positivi a un passo: così la curva epidemica umbra è tornata ai livelli di un mese fa. Una risalita conseguenza del super screening che anche lunedì ha portato a scovare 24 positivi tra coloro che per avere il Green pass eseguono il test rapido in farmacia. Il bilancio totale, compreso il testing svolto dai servizi sanitari, parla di 96 nuovi contagi, il numero più alto dal 9 settembre. Il virus ha ripreso a correre in alcuni piccoli comuni, da Cannara a Bettona, passando per Assisi dove nell’ultima giornata di screening sono stati scoperti altri nove casi.

L’elevato numero di contagi scoperti dell’ultima giornata cambia di poco l’incidenza sui tamponi che ieri hanno segnato un’altra giornata record con quasi 14mila test eseguiti: 11.539 antigenici (8.407 in farmacia) e 2.428 molecolari. La media mobile complessiva dei tamponi resta sotto l’1%, mentre quella dei soli molecolari sta risalendo verso il 4%. Tale dinamica si accompagna a quella dei nuovi contagi con 96 casi registrati in un solo mese: un balzo che, a fronte di 38 guariti, porta il totale degli attualmente positivi a 939, 57 in più rispetto al giorno precedente, al livello registrato un mese fa, con la curva in fase discendente. Stabile a 41 il totale dei degenti Covid ma con due ingressi in terapia intensiva dove ora si contano sette pazienti (come a metà settembre) col tasso di occupazione salito al 5%. Ieri è stato segnalato anche un nuovo decesso, il numero 1.462, il terzo nell’ultima settimana: si tratta di un paziente residente “fuori regione”.

A livello territoriale, sono saliti a sei i comuni da “zona rossa”, con Montegabbione, Cannara, Norcia, Fabro, Nocera Umbra e Sigillo. Concentrazione di nuovi positivi settimanali in salita anche a Bettona, con 185 casi per 100mila abitanti. Tra lunedì e martedì mattina, altri nove casi sono stati attribuiti ad Assisi (dove il sindaco ha dovuto chiudere la scuola primaria di Palazzo per 20 casi emersi), altri 15 a Foligno: in tali città l’incidenza è salita rispettivamente a 130 e 111 casi. A livello regionale, l’indicatore è tornato sopra 55, anche per l’avanzata del contagio in corso specie in provincia di Terni dove si contano 73 casi per 100mila abitanti.

SITUAZIONE VACCINI

Sono oltre 3.200 le iniezioni eseguite ieri nei punti vaccinali regionali, 700 in più rispetto al giorno precedente. Un ritmo dettato dalle operazioni riguardanti le terze dosi: in 2.510 casi, infatti, si è trattato di circa 600 preparati aggiuntivi e circa 1.900 “booster” che riguardano fragili over 60, personale sanitario, ospiti e operatori delle Rsa. Parallelamente prosegue la vaccinazione primaria che vede l’83% immunizzato con due o unica dose mentre negli ultimi due giorni, sono stati censiti anche 509 nuovi vaccinati, con una ripresa di adesioni anche tra gli over 80 tra i quali mancano all’appello circa 6.600 assistiti. Grazie agli accessi ex-novo degli ultimi giorni, il totale dei “no vax” è sceso a 104mila persone: sono quindi meno di 10mila le vaccinazioni mancanti al raggiungimento dell’immunità di gregge, pari all’80% della popolazione residente.