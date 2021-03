27 Marzo 2021

di Fabio Nucci

(Lettura 3 minuti)







PERUGIA - Lieve ritorno del virus nell’ultima giornata con 320 nuovi positivi certificati, quantità che non si registrava da quasi dieci giorni. Un mini picco che si inserisce in un quadro di generale contenimento dei contagi con l’ Umbria che, anzi, con 128 casi ogni 100mila abitanti, vanta l’incidenza più bassa d’Italia. Un livello raggiunto in un periodo, tra gennaio e febbraio, quando quasi il 90% dei positivi era correlato alle varianti. La situazione umbra resta stabile anche nel monitoraggio settimanale, dal quale emergono ancora 250 focolai e una classificazione del rischio moderata ad elevata probabilità di progressione.

L’analisi settimanale del Nucleo epidemiologico regionale conferma la lenta regressione del virus, letta non solo attraverso l’andamento dei contagi ma anche di ricoveri e decessi. «C’è un’evoluzione verso una fase più tranquillizzante – spiega la dottoressa Carla Bietta – anche se per quanto riguarda ricoveri ordinari e terapie intensive i numeri restano consistenti e la discesa appare lenta». Dinamiche che si riscontrano anche nell’incidenza cumulativa settimanale con l’ Umbria che, secondo un’elaborazione PC/Mds aggiornata alle 18 di giovedì e presentata dal dottor Marco Cristofori, presenta 128 casi per 100mila abitanti, secondo dato più basso dell’Italia peninsulare dopo il Molise. «Anche analizzando i singoli distretti – spiega Cristofori – solo la Valnerina presenta un dato superiore a 250 ma con appena 8mila abitanti è un indicatore che sale rapidamente ma scende anche con la stessa velocità».

Quanto all’incidenza per fasce d’età, l’ultimo report indica una discesa generalizzata di quelle in età scolare, fatta eccezione per la 3-5 anni, nell’ultima settimana risalita intorno ai 175 casi. Un’analisi comparata incidenza per fasce d’età e fasi epidemiche rileva come in un anno l’epidemia si è distribuita. «La serie storica – sostiene la dottoressa Bietta – rivela che l’epidemia nel primo periodo si è osservata una maggior incidenza di casi tra gli over 30; nella seconda, invece, l’epidemia è risultata a carico della fascia 14-29 nella quale si rileva un picco notevole; nella terza, invece, si osserva in quella 0-13 anni. Questo dà ragione delle misure prese in ultimo per arginare una maggiore circolazione del virus causa varianti». «Osserviamo tre fenomeni nettamente diversi – sottolinea il direttore regionale della Salute, Claudio Dario – con la seconda e la terza ondata che si sono intrecciate ed è stato più complesso cogliere cosa stava accadendo, a causa delle varianti». A tale proposito, un flash-survey dell’Iss del 18 febbraio indica come in Umbria quella inglese era presente nel 51,1% dei positivi, la brasiliana (dato record) nel 36,2% (4,3 in Italia).

Quanto agli indici, il monitoraggio della Cabina di regia indica un Rt in risalita da 0,93 a 0,97 con, quindi, un persistente rischio di elevata riproduzione del virus (un nuovo caso per ogni positivo presente). Diverso l’indice di riproduzione del virus (Rdt) che misura il rapporto tra i casi settimanali attuali e dei sette giorni precedenti: in Umbria è pari a 0,81 sottintendendo un calo nei nuovi casi settimanali. Ieri tuttavia c’è stata una mini impennata con 320 nuovi contagi certificati (45 a Perugia, 37 a Terni, 24 a Corciano e Foligno) a fronte di un numero doppio di tamponi molecolari (4.344) rispetto al giorno precedente (2.191) ma con un’incidenza comunque in risalita dal 5,1 al 7,4% un punto sopra la media mobile (6,4%). I nuovi casi sono stati scoperti su 1.201 persone testate, dato che non si registrava dal 17 febbraio. Stando ai dati della Cabina di regia, in circolo ancora 250 focolai (-35) e 372 casi non associati a catene note (-42). In calo le percentuali di occupazione dei posti letto: 48% quelli di terapia intensiva, 45% quelli di area medica. La valutazione di impatto, quindi, resta “alta”. Cinque infine i decessi nell’ultima giornata a Bastia, Città di Castello, Giano, Gubbio e Perugia.