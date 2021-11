Covid, la curva del contagio in discesa

PERUGIA - La curva epidemica del Covid, come pure la media mobile a sette giorni, mostrano una lieve discesa rispetto alla settimana precedente. L'incidenza settimanale mobile per 100mila abitanti al 16 novembre è pari a 60 casi. E' questa la fotografia dell'andamento dell'epidemia in Umbria secondo i dati elaborati dal Nucleo epidemiologico regionale. Dallo studio emerge che anche l'andamento dell'indice Rdt sulle diagnosi calcolato

per gli ultimi 14 giorni con media mobile a sette giorni, si attesta ad un valore di 0,85 in discesa rispetto alla settimana precedente.

I grafici relativi all'incidenza settimanale mobile per classi d'età mostrano un'incidenza superiore alla media regionale negli under 14. Analizzando i singoli distretti sanitari, solo due su dodici hanno un'incidenza superiore a 100 casi per 100.000 abitanti e sei inferiore a 50.