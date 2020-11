Libera Lex/Ora serve un commissario anche per le patologie non Covid

PERUGIA - Come un'onda anomala dopo una scossa di terremoto, così è tornata la pandemia sorprendendo l'Umbria con numeri significativi, specialmente se confrontati con quelli della primavera scorsa. Come sempre in questi casi i dati oggettivi da prendere seriamente in considerazione sono due: le terapie intensive e il numero dei morti, perchè il resto, soprattutto il numero dei positivi accertati, è legato alla quantità di tamponi effettuati: più tamponi si fanno e più positivi escono.

Sulla scorta di queste considerazioni possiamo ritenere che intanto in Umbria, come probabilmente nel resto del mondo, vi è una marea di gente positiva asintomatica che magari ha anche già superato l'infezione e che continua a muoversi e a vivere come se nulla fosse. Tuttavia, malgrado l'impennata significativa di positivi, ad oggi il numero delle terapie intensive e dei morti è certamente contenuto, al punto che se rimanesse con queste percentuali sarebbe più che gestibile.Certo, è evidente che siamo solo all'inizio dell'autunno e se il quadro dovesse mutare con la necessità di avere più terapie intensive si creerebbero non pochi problemi.

Detto ciò, occorre però fare un'analisi obiettiva e scevra da contesti emotivi al fine di poter operare delle scelte che abbiano come priorità la tutela della salute di tutti e da tutte le malattie in modo paritario, evitando di sbilanciare risorse economiche e umane su fronti le cui effettive esigenze magari sono contenute. Infatti, rimane attualissimo e numericamente rilevante in Umbria l'obiettivo di garantire una piena, puntuale, costante ed efficace tutela a tutte le altre patologie molte delle quali gravi che, invece, potrebbero subire significativi pregiudizi da un'organizzazione tutta votata alla lotta al Covid.

Le patologie oncologiche e cardiache ad esempio e per citare quelle di maggior impatto quantitativo, non possono e non devono essere tralasciate. E' necessario che l'organizzazione sanitaria regionale dia priorità assoluta, più e prima ancora che al Covid, ad assicurare un approccio terapico e diagnostico a tutte quelle patologie che in caso di ritardo nell'assistenza medica possono degenerare in maniera irreversibile o comunque grave. Il rischio concreto è che mentre tutti ci preoccupiamo del Covid, cosa buona e giusta, però ci si organizzi solo a reggere l'ondata pandemica, sottovalutando gli effetti nefasti che possono derivare dal rinvio di tutta quella gestione delle malattie tradizionali, come purtroppo è accaduto nella prima fase della pandemia.

Se c'è un commissario per l'emergenza Covid, male non sarebbe l'istituzione di un Commissario che assicuri l'erogazione di prestazioni essenziali per tutte le altre patologie, ricordando che nel sistema italiano una eventuale omissione nelle cure, come ad esempio il semplice differimento dell'erogazione di una terapia o il ritardo in una diagnosi, può costituire un reato penale ed essere foriera anche di risarcimento danni.

Ma prima ancora di metterlo sul legalese va messo sul piano morale, ribadendo che tutti i malati, Covid e non Covid, hanno il medesimo diritto alla salute ed è compito delle Istituzioni, anche in situazioni eccezionali come può essere un evento pandemico, organizzarsi per una tutela certa e ottimale.

