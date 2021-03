25 Marzo 2021

di Luca Benedetti

(Lettura 2 minuti)







PERUGIA - Super controlli negli obitori dell’Umbria, per verificare anche in questo caso il rispetto delle norme relative alla diffusione del coronavirus. Sono quelli messi in atto nelle ultime ore dai carabinieri del Nas di Perugia, diretti dal tenente colonnello Giuseppe Schienalunga, che hanno impegnato i militari nel verificare la corretta gestione degli obitori regionali. Secondo quanto si apprende, la buona notizia è che non sarebbero state riscontrate irregolarità.

L’INIZIATIVA

I super controlli del Nas rientrano, rendono noto ministero della Salute e lo stesso Nas, «nell’ambito delle attività di controllo svolte nel periodo di emergenza sanitaria» con il Comando carabinieri per la Tutela della Salute che «d’intesa con il Ministro della Salute, ha concluso una vasta campagna di verifiche condotte a livello nazionale presso le strutture di permanenza delle salme in ospedali pubblici e cliniche private, al fine di appurare la regolarità delle stesse ed il rispetto delle misure di prevenzione al contagio da Covid-19». Controlli dunque scattati in tutta Italia e che hanno visto anche i militari agli ordini del tenente colonnello Schienalunga svolgere accurati accertamenti.

LE VERIFICHE

Che hanno in particolar modo riguardato l’accertamento delle misure di contenimento epidemico e della sicurezza degli ambienti di lavoro, e soprattutto quindi pulizia e sanificazione dei locali, la presenza o meno di percorsi separati per il trasporto delle salme e il livello di formazione degli operatori circa il rischio da esposizione agli agenti biologici.

NESSUNA IRREGOLARITÀ

Come detto, le strutture umbre sarebbero state sostanzialmente promosse. Stessa cosa non si può dire a livello nazionale. Sono stati oggetto di ispezione 375 tra obitori e camere mortuarie interni alle strutture ospedaliere, nonché analoghe aree adibite al commiato, riconducibili ad imprese funebri private e relativi servizi cimiteriali, rilevando irregolarità in 85 di questi.

La maggior parte delle irregolarità, pari a 68 tra quelle complessivamente sanzionate, sono state appurate negli ambienti adibiti alla permanenza delle salme e al commiato in presenza dei familiari, mantenuti in carenti condizioni igienico-sanitarie e strutturali, in presenza di distacco di intonaco, macchie di umidità e muffe, piastrellatura fessurata, mobili vetusti e arrugginiti. In situazioni particolarmente gravi, sono stati riscontrati feretri lasciati per lungo tempo in ambienti promiscui in attesa di sepoltura o cremazione, false attestazioni di sepoltura di resti precedentemente riesumati, bare con perdita di liquidi e macchie di sangue.