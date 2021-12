Mercoledì 8 Dicembre 2021, 08:20 - Ultimo aggiornamento: 08:27

PERUGIA Super Green pass, super controlli. Inevitabile, perché l’introduzione delle nuove restrizioni dalla giornata di lunedì ha comportato un nuovo ulteriore innalzamento delle misure di controllo per verificare il rispetto della normativa anti Covid. Sotto il coordinamento della prefettura, sono centinaia i controlli che polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizie locali stanno svolgendo in queste ore e un ulteriore innalzamento è previsto per l’arrivo del fine settimana e per i giorni che portano alle feste di Natale.

I NUMERI

I risultati delle prime ore di controlli raccontano due element: il primo è che i perugini si dimostrano particolarmente rispettosi delle regole e anche dei sacrifici imposti dal governo e dalle autorità in questa nuova fase della pandemia. Le cifre ufficiali, rese note dalla prefettura, raccontano infatti di 1843 persone controllate nella prima giornata di introduzione del super Green pass con soltanto due violazioni riscontrate e sanzionate. Super multe da oltre 400 euro nei confronti delle due persone per cui le forze dell’ordine hanno accertato violazioni in tema di utilizzo del certificato verde,

L’altro elemento è che sono tornate a fioccare le super multe per quanto riguarda la questione legata ad assembramenti e al non corretto utilizzo dei dispositivi di protezione e in particolar modo delle mascherine: sono decine le persone sanzionate dalle forze dell’ordine, con 19 super multe soltanto nella giornata di lunedì.

Anche nella giornata di ieri però si sono registrate ulteriori violazioni in tema di rispetto delle misure anti coronavirus.

In centro a Perugia, considerando la giornata pre festiva e l’apertura dei mercatini e dei negozi per lo shopping natalizio, tanti controlli da parte delle forze dell’ordine e in particolare da parte degli agenti della polizia locale per verificare il rispetto della nuova normativa relativa al Green pass.

DENUNCE

Nelle ultime ore anche denunce nei confronti di persone che non hanno rispettato l’indicazione di restare in casa in quanto positive al Covid. Almeno tre le denunce tra domenica e la giornata di ieri, causate proprio dall’essere incappati nei controlli delle forze dell’ordine e aver violato la restrizione di restare chiusi in casa.

COMMERCIANTI OK

Chi invece nelle prime ore di introduzione del super Green pass ha dimostrato massima correttezza sono commercianti e titolari di bar e locali pubblici: 326 le attività passate al vaglio da parte delle forze dell’ordine, e nessuna criticità riscontrata, stando almeno ai numeri forniti dalla prefettura.

LUOGHI DELLA MOVIDA

Super controlli, come detto, che continueranno senza sosta nei prossimi giorni e in particolare nelle giornate di festa e sotto Natale. La giornata odierna, festiva, sarà inevitabilmente caratterizzata da un aumento delle persone in giro per compere ma anche per le tante attrazioni, tra mercatini e alberi di Natale da record, e di conseguenza il numero degli agenti in uniforme e in abiti civili al lavoro per controllare il rispetto delle normative sarà aumentato.

Così come un aumento è previsto per i fine settimana, con maggiori controlli nei luoghi della movida ma anche dentro e fuori ristoranti e locali in cui si organizzano feste e serate.

I controlli riguarderanno l’effettivo possesso del Green pass da parte delle persone presenti, ma anche il rispetto delle distanze e il corretto utilizzo di mascherine e presidi sanitari.