Martedì 9 Novembre 2021, 06:58

PERUGIA Segnali di stabilità dalla curva epidemica umbra aggiornata dopo lo screening ridotto della domenica che ha portato a scoprire 12 nuovi casi, 5 dei quali nel comune di Terni. Il totale dei casi settimanali, infatti, resta di poco sopra 500 con l’incidenza cumulativa di poco sotto 60 casi per 100mila abitanti. In calo l’età mediana dei contagiati che da 44 anni, considerando i dati dall’inizio dell’epidemia, scende a 41 osservando i casi emersi dal 25 agosto al 5 novembre. A dimostrazione del ruolo dei vaccini nella diffusione del virus, il dato che nelle ultime tre settimane vede la concentrazione maggiore di casi tra gli under 12 per i quali al momento non è prevista vaccinazione. Profilassi che nel fine settimana, ha visto somministrare 3.900 preparati, altri 2.235 ieri: due su tre sono terze dosi.

LA CURVA

I 3.843 tamponi eseguiti domenica, 544 dei quali molecolari, hanno portato alla luce altri 12 positivi, con un’incidenza dello 0,31% in linea con lo screening ridotto degli ultimi giorni festivi. Stabile, infatti, allo 0,81% la media mobile globale dei tamponi, al 4,14% quella dei soli molecolari (2,21% il tasso di positività riscontrato domenica). Da quattro giorni la curva epidemica mostra segni di maggiore stabilità, con la media mobile (su 7 giorni) che oscilla tra 69,4 e 73,6, ma con una settimana che tiene ancora conto di un giorno festivo in più (il primo novembre). Con i dati di oggi si dovrebbero avere indicazioni più precise sulla tendenza in atto. Il ridotto numero di contagi rilevato domenica, rispetto a 48 guariti, riporta in basso anche la curva degli attualmente positivi tornata sotto quota 1.400, con 37 unità in meno in un giorno. Tra gli indicatori di gravità, in calo quelli ospedalieri, con due ricoveri ordinari in meno, 40 il totale, cui si aggiungono 7 degenti critici (dato stabile) e un nuovo decesso (a Città di Castello), il numero 1.468 dall’inizio dell’epidemia, il quinto nell’ultima settimana e del mese: settembre e ottobre si erano chiusi, rispettivamente, con 16 e 15 casi letali.

A livello territoriale, l’incidenza cumulativa oscilla tra i 56 e i 57 casi per 100mila abitanti, con sette comuni da “zona rossa”. Indicatore vicino a 600 per Massa Martana (22 casi settimanali), poi Giano dell’Umbria (446, 17 casi), Montegabbione (345, 4 casi), Monte Castello di Vibio (332, 5 casi), Pietralunga (244, 5 casi); Campello sul Clitunno (209, 5 casi) e Bettona (208, 9 casi). Sono 42 invece le città che negli ultimi sette giorni non hanno conosciuto nuovi contagi, 24 delle quali tornate Covid-free.

Quanto all’incidenza per età, considerando i dati totali aggiornati al 5 novembre, la mediana resta vicina a 44 anni, ma si abbassa a 41 anni considerando i contagi certificati dal 25 agosto. Nello stesso periodo la fascia più colpita, per la quale risulta l’incidenza maggiore, resta quella 6-13 anni con una media di 90 casi settimanali per 100mila abitanti; a seguire, quella 14-17 anni (73) e gli under 5 (71). Se si limita l’osservazione alle ultime tre settimane, con una vaccinazione maggiore nella fascia 12-19 anni, i contagi sono prevalenti tra gli under 13 con un’incidenza media settimanale di 110 casi per 100mila abitanti. A seguire gli under 5 anni, mentre nello stesso periodo i contagi hanno pesato di più nella fascia 18-39 anni che in quella 14-17.

I VACCINI

Nel fine settimana sono state effettuate quasi 3.900 somministrazioni, 2.518 delle quali riferite a dosi aggiuntive o booster, solo 242 quelle eseguite domenica. Ma già ieri la profilassi è ripresa quasi a regime con 2.235 dosi iniettate secondo l’aggiornamento di metà pomeriggio degli open data governativi. In due casi su tre ormai si tratta di terze dosi, tra aggiuntive (19.557 il totale) e booster (36.169). In quest’ultimo caso raggiunto il 44,8% della copertura della platea che per ora la Regione ha indicato a 80.665 soggetti. Negli ultimi tre giorni, si contano inoltre quasi 1.500 immunizzati e circa 400 nuovi vaccinati: ormai il 79,64% dei residenti è coperto con almeno una dose, mentre i dubbiosi sono scesi a 97.400. A proposito di somministrazioni, da ieri è chiuso il centro vaccinale di Camucia che come spiegato dalla Asl, “ha dato risposte anche alla vicina Umbria”.