28 Maggio 2021

di Fabio Nucci

(Lettura 3 minuti)







PERUGIA - Con un’incidenza cumulativa in costante discesa, a 31,49 lunedì scorso, l’ Umbria si avvicina sempre più alla “zona bianca” che, visto l’andamento dell’epidemia, potrebbe materializzarsi già il 7 giugno. Un aspetto ribadito nel punto Covid settimanale della Regione, nel quale gli esperti del Nucleo epidemiologico hanno parlato di “indicatori tutti confortanti”. «L'auspicio è arrivare alla zona bianca in tempi rapidi – ha detto l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto - per rasserenare gli animi, far ripartire la vita normale e le nostre attività economiche». Ad accompagnare tale ipotesi, anche alla luce di numeri in valore assoluto più contenuti per quanto riguarda l’ Umbria, il doppio effetto vaccinazioni-meteo. Negli ultimi giorni, la discesa più repentina dei contagi è stata accompagnata, come dimostra un’analisi della dottoressa Carla Bietta, da un costante rialzo delle temperature.

Molti parametri Covid hanno riportato indietro la situazione di sette mesi. «La curva epidemica scende in maniera più repentina di prima - sostiene Marco Cristofori, esperto del Nucleo epidemiologico regionale - e l'incidenza cumulativa (31,49 casi per 100mila abitanti al 23 maggio) è al di sotto dei casi che si avevano il 1° ottobre, prima dell'inizio della seconda ondata». Segnali incoraggianti anche da Rt, calcolato sulla data della diagnosi. «La nostra stima è pari a 0,57, con media mobile calcolata a 7 giorni, contro un dato italiano pari a 0,67: un valore che ci fa sperare su un’ulteriore discesa della curva». Tanto che la proiezione sui 14 giorni, a parità di condizioni, nella stima Aie vede l’ Umbria con un’incidenza scesa a 10 casi ogni 100mila abitanti, ampiamente sotto la soglia della “zona bianca”, fissata a 50. «Alcune regioni sono ancora alle prese con la terza ondata – spiega Cristofori – e se in Umbria all’inizio è stata un problema, intervenendo subito siamo riusciti a ridurre il picco senza zone rosse globali». In costante riduzione anche gli attualmente positivi, ieri scesi a 1.695 per effetto di 24 nuovi casi, un decesso (a Foligno) e 102 guariti. «L’utilizzo del test antigenico ci ha consentito di “liberare” i pazienti come guariti già dopo il 20° giorno dalla contrazione del virus».

Una comparazione tra gli attualmente positivi e i soggetti in isolamento da non positivi dimostra un andamento sincrono dei due indicatori. «Abbiamo valutato il grado di penetrazione del tracciamento nel territorio – spiega l’epidemiologa Carla Bietta – e abbiamo visto che dove c’è maggiore circolazione del virus, il numero delle persone in osservazione, in quanto contatti diretti di contagiati in quarantena, è più alto». La diffusione del virus per classe di età resta coerente con l’andamento generale della curva e tra gli under 18 si conferma un’incidenza lievemente superiore alla media regionale, con l’ultima settimana che ha visto una risalita di contagi tra i neonati. «In tali fasce c’è più circolazione e non c’è l’effetto vaccinazioni». Cosa che, invece, si apprezza tra gli over 70. «Qui c’è un’incidenza di contagi più bassa, coerente con le strategie di vaccinazione». Un confronto tra i tassi di prevalenza dei ricoveri ordinari in Umbria e in Italia mostra l’anticipo con cui la terza ondata ha colpito la regione per effetto delle varianti anche in termini di ospedalizzazioni. «Ora la forbice si è però invertita e la prevalenza per 100mila abitanti di ricoveri ordinari e terapie intensive è più bassa del livello nazionale». Andamento più contenuto rispetto al dato italiano anche del tasso dei deceduti cumulativi per 100mila abitanti. «Questo indica un impatto della mortalità che in Umbria è stato più contenuto rispetto al resto del Paese».

La situazione contagi, intanto, migliora nelle Rsa (11 casi attivi, 7 in meno rispetto alla settimana precedenti), mentre tra gli operatori sanitari si registrano tre nuovi contagi, con 162 attualmente positivi (57 dei quali infermieri).