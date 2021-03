21 Marzo 2021

di Aurora Provantini

(Lettura 2 minuti)







TERNI Aumentano ancora i contagi a Terni: 52 nuovi positivi e 10 guariti. La capitale dell’acciaio raggiunge quota 699 attuali malati di Covid-19, mentre Perugia, che aveva toccato la soglia dei duemila contagiati prima dell’istituzione della zona rossa, scende a 563. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri due decessi al Santa Maria (137 totali dall’inizio della pandemia). Eccola l’inversione di tendenza che il Comitato tecnico scientifico regionale voleva evitare. Aveva chiesto un lockdown totale, il Cts, quando nel capoluogo di regione erano state riscontrate le prime varianti. Quella indicazione non venne recepita dalla Regione Umbria e le varianti, di lì a poco, vennero rilevate anche all’ospedale di Terni e sul territorio. Su 206 nuovi contagiati nella verde Umbria il 25,25 per cento riguarda Terni, che si aggiudica così il primato di città con il maggior numero di positivi. Dopo l’arresto delle somministrazioni di AstraZeneca, l’idea del commissario straordinario per la gestione dell’emergenza da Covid-19, Massimo D’Angelo, era quella di recuperare il tempo perduto (quattro giorni) in una settimana. Anche l’assessore alla sanità Luca Coletto contava su “un’accelerazione”. Solo che la programmazione delle prenotazioni non ha funzionato e venerdì pomeriggio si sono vaccinati solo 33 insegnanti, a Terni. Meglio è andata ieri, anche perché era chiaro a tutti che il team vaccinale di via Bramante era impegnato sul fronte della campagna verso la popolazione scolastica, l’intera giornata e non solo dalle 15 alle 19,30. Delle 326 persone prenotate solo otto di queste non si sono presentate. Sono stati anticipati 11 appuntamenti e si sono potuti vaccinare, con AstraZeneca, 330 ternani il 20 marzo. Per evitare ulteriori rallentamenti e recuperare i ritardi accumulati, la proposta del presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Terni, Giuseppe Donzelli, è quella di allargare la platea dei destinatari ad altre categorie professionali, così magari se non si presenta un insegnante si potrà contattare un avvocato o un commesso. “L’appello che rivolgo a tutti i ternani - dichiara Donzelli - è comunque quello di sottoporsi a vaccinazione, perché solo così potremo debellare questo virus. Da medico, inoltre, aggiungo che i timori rispetto all’utilizzo di AstraZeneca vanno superati, perché tutti i vaccini sono sicuri, altrimenti non sarebbero stati approvati a livello nazionale ed internazionale”. Per oggi si prevede che saranno somministrate almeno altre duecento dosi di AstraZeneca (il punto vaccinale rimane aperto fino alle 16,30) anche perché, in caso di defezioni verranno contattate le persone in lista per i giorni seguenti.