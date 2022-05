Venerdì 6 Maggio 2022, 08:15

PERUGIA Oltre 100 milioni di euro spesi in più in un anno per i beni durevoli, con alcuni comparti che hanno recuperato le posizioni 2019. Dalle auto usate agli elettrodomestici, passando per la tecnologia domestica, per tali consumi l’Osservatorio Findomestic indica un incremento compreso tra il 5,7 e il 36%. Questo in un contesto di crescita globale del 10,6%, con la spesa regionale per famiglia attestatasi a 2.943 euro, sopra la media nazionale (2.719).

Prima dei contraccolpi della guerra russo-ucraina, la spinta della ripresa post Covid ha portato la spesa in beni durevoli in Umbria a 1 miliardo e 129 milioni di euro. Un dato che segna un incremento annuale a doppia cifra, seppur meno consistente rispetto a quello nazionale (13,6%), che come si rileva nell’Osservatorio dei Consumi Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia, è stato sostenuto da una crescita del reddito medio del 6%, oggi a quota 20.172: più alto a Perugia (20.263) rispetto a Terni (19.907). Ne è conseguita una spesa per auto, elettronica ed elettrodomestici superiore al 2020 e alla media italiana: 2.943 euro per nucleo, 223 euro oltre la media nazionale con Perugia oltre i 3.000 euro a famiglia e Terni 2.699. La provincia di Perugia è la ventiduesima in Italia dove si è speso di più (852 milioni), Terni l’ottantaquattresima (277 milioni). «Il mercato umbro dei beni durevoli ha visto la spesa in auto nuove fermarsi (277 milioni di euro) sugli stessi livelli del 2020», rileva Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic. «Gli acquisti sono stati invece indirizzati verso il segmento delle auto usate, cresciuto del 13,9% per 319 milioni, e dei motoveicoli che in 12 mesi è passato da 20 a 24 milioni di spesa rispetto al 2020 (+20,9%). Nel settore casa, con 280 milioni di spesa nell’ultimo anno (+19,6%), i mobili sono la fetta di mercato più rilevante e sono seguiti a distanza dagli elettrodomestici (78 milioni di spesa, +12,4%), mentre per la telefonia è stato speso l’1,3% in meno rispetto al 2020 pur rimanendo su livelli elevati: 74 milioni di euro complessivi (contro gli 81 del 2019, ndr)».

Da rilevare la spinta delle famiglie verso la tecnologia: già nel 2020, complice le restrizioni e la didattica digitale, la spesa dei capitoli “elettronica di consumo” e “information technology (IT)” era cresciuta, rispettivamente, del 2,8 e del 31,5 per cento. Nell’ultimo anno, seppur a parti invertite, tale segmento è continuato a salire ed oggi l’elettronica di consumo vale 41 milioni di euro (+36,1%) e l’IT famiglie 36 milioni (+5,7%). Entrambi, così come il comparto elettrodomestici (78 milioni di spesa, +12,4%), hanno recuperato le posizioni pre pandemia.

Quanto ai motori, la spesa per auto nuove è rimasta stabile e l’Osservatorio Findomestic la calcola in 277 milioni (+0,2%), con un gap di 43 milioni rispetto al 2019. Quanto alla consistenza del parco auto e moto, nel 2021 sono stati rilevate 18.666 immatricolazioni di auto totali (aziende e famiglie) con un calo del 2,2% rispetto al 2020 mentre a livello nazionale il segmento è salito del +5,8%. In controtendenza il dato delle famiglie ternane, con immatricolazioni e una crescita dell’1,3%. A Terni, inoltre, si registra un valore medio maggiore (17.521 euro) rispetto a Perugia (17.337). Di altro tenore il mercato dell’usato che ha visto 45.429 passaggi di proprietà in un anno, con una spesa media di circa 7mila euro. Quanto alle due ruote, immatricolati 3.065 mezzi (+16,5%) per totali 24 milioni di euro spesi, 7.830 euro in media a motoveicolo.